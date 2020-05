PRCH: 81% klientów czuje się bezpiecznie w centrach handlowych

"Wyniki badania przeprowadzonego przez agencję Inquiry pokazują, że klienci chętnie wrócili do centrów handlowych po 4 maja. Co nas cieszy, aż 81% respondentów czuło się podczas robienia zakupów bezpiecznie. Oznacza to, że obiekty handlowe zostały dobrze przygotowane do przyjęcia klientów. Będziemy z uwagą śledzić trendy dotyczące zachowań konsumenckich, aby móc obserwować, jak zmienia się bieżąca sytuacja na rynku" - powiedziała Research & Education Manager PRCH Anna Zachara-Widła, cytowana w komunikacie.