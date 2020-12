PRCH: Odwiedzalność obiektów handl. 30 XI - 6 XII wyniosła 76% ubiegłorocznej

"Wskaźniki odwiedzalności z pierwszego pełnego tygodnia po ponownym uruchomieniu sklepów w centrach handlowych utrzymują się na poziomie o 25-30% niższym, w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku. Klienci skorzystali z możliwości zrobienia zakupów także w niedzielę, dzięki czemu ruch na terenie obiektów handlowych rozłożył się na dwa dni - w sobotę odwiedzalność wyniosła 77%, a w niedzielę 69% wartości odnotowanych w odpowiednio porównywalnych dniach 2019 r. Pierwszy weekend grudnia pokazał też, że zdecydowana większość klientów stosuje się do wytycznych sanitarnych, reaguje na polecenia i korzysta ze wskazówek podkreślających zasady DDM - dystans, dezynfekcja, maseczka" - czytamy w komunikacie.

"Obserwujemy zmianę postaw klientów, którzy w sposób odpowiedzialny podchodzą do zasad rygoru sanitarnego obowiązującego w centrach handlowych. Cieszymy się, że podjęte przez nas działania, realizujące kampanię edukacyjną skierowaną do klientów oraz akcje informacyjne poszczególnych galerii handlowych i najemców, przynoszą efekty. Dziesiątki tysięcy plakatów, naklejek ułatwiających poruszanie się i zachowywanie dystansu, komunikaty głosowe i co bardzo ważne ogromne zaangażowanie pracowników galerii, którzy dbają o codzienne bezpieczeństwo w przestrzeni obiektów handlowych, przyczyniają się do tego, że centra są jednymi z najbezpieczniejszych miejsc w przestrzeni publicznej" - podsumował dyrektor generalny PRCH Radosław Knap, cytowany w materiale.