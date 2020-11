PRCH: Za zniesieniem zakazu handlu w niedzielę opowiada się 59% badanych

"Sektor centrów handlowych był i jest przygotowany do bezpiecznej obsługi klientów także przy pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej. Uważamy, że częściowe zamknięcie galerii jest nieuzasadnione. Po pierwsze stosowane są najwyższe standardy sanitarne, w tym m.in. nieograniczony dostęp do środków dezynfekujących, regularna i częsta dezynfekcja miejsc dotykanych przez ludzi, po drugie zaawansowane technologie - systemy kamer zliczające klientów w czasie rzeczywistym, pozwalające na kontrolowanie liczby osób przebywających w obiekcie oraz po trzecie - prowadzone są intensywne działania informacyjne kierowane do klientów dotyczące przestrzegania obowiązujących zasad. Co więcej, dane które zebraliśmy od członków PRCH pokazały, że skala zakażeń wśród pracowników sklepów działających w centrach handlowych nie przekraczała 1 promila w trzecim tygodniu października. Nie odnotowaliśmy także przypadków z transmisją na współpracowników i klientów" - powiedział dyrektor generalny PRCH Radosław Knap, cytowany w

komunikacie.