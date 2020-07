giełda 1 godzinę temu

Premier nie wykluczył wprowadzenia nowych obostrzeń, decyzje w II poł. VIII

Nie ma nowych zaleceń co do wprowadzania nowych obostrzeń, ale rząd nie wykucza, że taka potrzeba może się pojawić. Jednak z pewnością nie dojdzie do zamknięcia gospodarki, jakie miało miejsce w poprzednich miesiącach, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Decyzje zapadną w II połowie sierpnia.