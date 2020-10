Prezes ARP Leasing: Płynność MŚP poprawia się dzięki tarczy antykryzysowej

"Publikowane podsumowania wyników branży leasingowej po pierwszym półroczu br. wskazują, że finansowania leasingowe były o 1/4 niższe niż przed rokiem. Jednak należy wskazać, że w kwietniu, a więc w czasie kulminacji gospodarczego zamrożenia, spadek wynosił nawet 1/2. Wynik całego półrocza można więc przyjąć z ostrożnym optymizmem, tym bardziej, że już czerwiec br. okazał się nawet lepszy od czerwca 2019 r. o 0,5%. Analizując te trendy można nawet przypuszczać, że bieżący rok - pomimo trudności - może wskazać w rezultacie 'jedynie' 20-proc. spadek r/r. Ta sytuacja to wynik nie tylko adaptacji do nowych, wymagających warunków otoczenia gospodarczego, ale też istotny wpływ wielokanałowych instrumentów wsparcia tarczy antykryzysowej oraz wakacji leasingowych (czasowego zawieszenia płatności rat leasingowych przez komercyjne firmy leasingowe) na stabilizację nastrojów wśród przedsiębiorców. To wszystko razem powoduje też, że na rynek trafia obecnie mniej windykowanych i zwracanych maszyn oraz pojazdów

poleasingowych co może być nieco zaskakujące, bo następstwem COVID-19, takie sytuacje mogły być raczej częstsze" - wskazał Miedziński.