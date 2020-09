Prezes BGK: Chcemy wydłużyć działanie programów pomocowych do końca 2021 r.

"Dziś wiemy więcej o kryzysie wywołanym pandemią - wiemy więcej niż w marcu, gdy przygotowywaliśmy się do wszystkich rozwiązań. Stąd BGK podjął decyzję o przygotowywaniu się do wydłużenia programów pomocowych i rozmów z Komisją Europejską po to, aby wydłużyć owe programy do końca przyszłego roku - nawet jeżeli nie będziemy musieli z nich skorzystać. Uważam, że będziemy musieli być wcześniej przygotowani, jak inne kraje europejskie - m.in. Niemcy. Będziemy w procesie rozmów, aby starać się o wydłużenie programów pomocowych - w tym też omawianego dziś programu faktoringowego" - powiedziała Daszyńska-Muzyczka podczas konferencji prasowej.