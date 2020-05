Prezes BP: Pandemia nie wpłynęła na spowolnienie inwestycji

"Pierwszym jest kurs ropy i jego gwałtowne załamanie, z jakim mieliśmy ostatnio do czynienia. To w średnim okresie wpływa na dochodowość firm paliwowych, co ma przełożenie na priorytety inwestycyjne. Notowania ropy już się odbudowują, więc zakładam, że do końca obecnego roku lub w roku 2021 będziemy już mieli powrót do normalnego profilu inwestycyjnego" - powiedział.