Prezes GNB: Jesteśmy w stanie osiągać zysk, nawet przy tak niskich stopach proc.

"Jeśli nasz koszt finansowania jest na poziomie 90 pb, to jesteśmy przekonani, że jesteśmy w stanie wyjść na zysk nawet przy tak niskich stopach procentowych. Mamy nadzieję, że one kiedyś pójdą w górę, to by nam to mocno przyspieszyło" - powiedział prezes podczas telekonferencji.