Prezes Grupy Lotos: Budowa bloku olejowego powinna być realizowana

"W związku z trwającym procesem przejęcia wypada jednak zaczekać na decyzję nowego właściciela, zatem do czasu jego finalizacji strategia nie będzie aktualizowana" - zastrzegł.

"Budowa instalacji HBO, umożliwiającej produkcję nowoczesnych baz olejowych, to działanie racjonalne, w przeciwnym razie postęp technologiczny konkurentów mocno utrudni nam działalność w tym segmencie rynku" - ocenił prezes.

Szacunkowa wartość projektu HBO to kilkaset milionów euro, co oznacza, że pod względem skali jest to inwestycja niewiele mniejsza niż projekt EFRA.