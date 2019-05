Prezes Idea Banku zapowiada istotną poprawę wyników w kolejnych kwartałach

"Wyniki kolejnych kwartałów będą istotnie inne niż dotychczasowe. Nie możemy mówić od kiedy, ale gdybym dziś mógł opowiedzieć o wynikach już II kw. br., to byłbym zadowolony. Na pewno będziemy więc spotykać się w lepszych nastrojach" - powiedział Pruski na konferencji prasowej.

Przypomniał, że Idea Bank jest na etapie procesu inwestorskiego, ale jako zarząd nie bierze w nim bezpośredniego udziału. Oczekuje, że zakończy się on do końca czerwca, ale nie może komentować ewentualnej struktury po transakcji.

"Niemniej zarząd dokonał bardzo głębokiej restrukturyzacji spółki , a teraz wszystkie wysiłki kierujemy na transformację ustrojową, która doprowadzi do naprawy sytuacji finansowej banku. Chcemy szybko poprawić wskaźniki kapitałowe, głównie poprzez istotne ograniczenie sumy bilansowej" - wskazał Pruski.

"Dalsza restrukturyzacja jest kolejnym wyzwaniem, z którym musi się zmierzyć bank. Będziemy nadal szli dotychczasową ścieżką zmian, zmierzającą do poprawy sytuacji kapitałowej i rentowności banku" - powiedział prezes.

Pruski podkreślił, że plan ten jest oparty na odbudowie rentowności banku i to właśnie ona, a nie kapitały będą decydować o dalszej działalności inwestycyjnej Idea Bank. Będzie on realizowany do momentu pozyskania inwestora, a prezes ma nadzieję, że także później, już za jego aprobatą.