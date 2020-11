Prezes ING BSK: Pandemia uwydatniła problemy części banków z budową kapitału

"W Polsce nie mamy problemów z procesami konsolidacyjnymi, mamy do czynienia z procesami 'wypadania' banków, które nie są w stanie generować samodzielnie zdolności do generowania kapitału wystarczającego do funkcjonowania w tym splocie okoliczności. Wraz z wystąpieniem pandemii i uderzeniem rośnie liczba podmiotów, które mają kłopot z przetrwaniem na tym rynku. Podstawowym elementem w tym zakresie - poza innymi - ciągle pozostaje fakt nadmiarowego obciążenia sektora, bo oprócz elementów pandemicznych, cyklicznych jest jeszcze ten element obciążeń" - powiedział Bartkiewicz podczas wideokonferencji, zapytany, czy ING Bank Śląskie jest zainteresowany konsolidację polskiego sektora bankowego.