Prezes IZFiA: Aktywa TFI wzrosły o ok. 1,5% m/m w kwietniu br.

"Sytuacja wygląda na pewno zdecydowania lepiej, uspokaja się. W kwietniu aktywa wzrosły o ok. 1,5%. Widzimy zdecydowanie, że wyhamowały odpływy, jeśli chodzi o obligacje, np. ruszyła nieco sprzedaż obligacji skarbowych o dłuższym okresie wykupu. Co prawda, są to jeszcze niezbyt znaczące kwoty, ale widzimy, że się polepszyło. Jest to bez wątpienia skutek przeprowadzenia tzw. aukcji zamiennych i duży skup obligacji skarbowych. Natomiast cały czas czekamy na wyniki, jeśli chodzi o fundusze inwestycyjne zamknięte" - powiedziała Rusewicz podczas wideokonferencji "Rynek funduszy i jego funkcjonowanie w dobie pandemii".