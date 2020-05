Prezes JSW: Odmrażanie gospodarek powinno wpłynąć na wzrost cen węgla koksowego

Podkreślił, że wynika to z ograniczeń produkcyjnych koksownictwa.

"Trudno mówić o trendzie, bo zmienność jest dosyć duża, natomiast w tej chwili mamy wypłaszczenie i poziom 120 USD jest od kilku dni utrzymywany. Zakładamy, że przy odmrożeniu gospodarek, które się dzieje dookoła, jest szansa, żeby te ceny były lepsze niż w tej chwili uzyskiwane, ale to sytuacja niezależna od nas" - dodał prezes.

"Jesteśmy w miarę pewni, że jeżeli chodzi o notowania realizowanych przez nas cen sprzedaży w stosunku do tego, co będzie pokazywać rynek, to będzie jednocyfrowa stopa dyskonta" - dodał wiceprezes ds. ekonomicznych Radosław Załoziński.