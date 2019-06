Prezes Murapolu: Debiut giełdowy na pewno nie w 2019 roku

"Debiut na pewno nie nastąpi w 2019 roku, nie przesądzałbym również, że będzie to rok 2020" - powiedział Iskra w rozmowie z ISBnews w kuluarach konferencji prasowej.

"Jesteśmy w toku reorganizacji spółki i koncentracji na core biznesie, która zaczęła się w I kwartale 2018 roku i ma horyzont około dwuletni. Drugi czynnik to warunki makro i sytuacja na giełdzie. Moment spodziewanego napływu kapitału z PPK to raczej rok 2021. Kolejna kwestia to zmiana sprawozdawczości" - dodał.