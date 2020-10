Prezes PAIH: Mamy 185 projektów BIZ na 9 mld euro, mogą dać 41 tys. miejsc pracy

"Dotychczas projekty zamykaliśmy w takim samym rytmie, jak dotychczas. Chociaż ilościowo było ich nieco mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, to łączna wartość dotychczas zrealizowanych inwestycji była wyższa. Pandemia koronawirusa możne jednak wpłynąć na wyniki ostatniego kwartału. Wartość obecnie realizowanych projektów przekracza 9,1 mld euro, co daje prawie 40 mld zł. Jeśli wszystkie te inwestycje dojdą do skutku, to dadzą nam one 41 tys. nowych miejsc pracy" - powiedziała Ciurzyńska w rozmowie z ISBnews.