Prezes Pekao: Odpływ inwestorów z Europy Zachodniej będzie kontynuowany 

"Już następuje odpływ inwestorów z Europy Zachodniej do tych krajów i to się będzie utrzymywać" - dodał.

W jego ocenie, najlepszy czas, by Europa rozwiązała problemy już minął, a teraz będzie tylko trudniej, ponieważ mamy coraz gorszą koniunkturę globalnie.

"Rozmawialiśmy w ubiegłym tygodniu z funduszami azjatyckimi, które mocno wstrzymują się z inwestowaniem w Europie, póki sprawa Brexitu nie zostanie wyjaśniona. To jest trudne do oszacowania, bo mówimy o percepcji inwestorów, którzy przyjmują wariant nie najbardziej prawdopodobny, tylko najbardziej trudny z punktu widzenia rynku. Z punktu widzenia Polski, ważny jest wpływ na eksporterów oraz generalny sentyment do inwestowania w Europie" - powiedział Krupiński.