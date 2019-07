Prezes Pekao TFI: Chcemy zarządzać min. 10% aktywów zgromadzonych w PPK

"W pierwszym okresie obowiązywania PPK najważniejsze z punktu widzenia Pekao TFI jest przeprowadzenie firm, z którymi podpiszemy umowy o zarządzanie PPK, przez cały proces tak, aby wdrożenie programu było płynne, a pracownicy zostali we właściwy sposób poinformowani o zasadach jego funkcjonowania. Głównie o tym, że choć pierwotnie wydaje się on kosztem, to w ostatecznym rozrachunku jest bardzo korzystny" - powiedział Janiuk w rozmowie z ISBnews.