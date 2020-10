Prezes PERN: Projekt II nitki Rurociągu Pomorskiego będzie gotowy w II poł. 2021

"PERN traktuje budowę II nitki ropociągu z Płocka do Gdańska jako przedsięwzięcie ważne ze względu na bezpieczeństwo kraju. Obecnie trwają prace projektowe tej inwestycji i powinny się zakończyć w połowie przyszłego roku" - powiedział Wasilewski w trakcie konferencji "Bezpieczeństwo energetyczne" w Rzeszowie.

"Teraz mamy tylko jedną nitkę ropociągu z Płocka do Gdańska, która pracuje obecnie w ramach systemu rewersowego. Chcemy do połowy przyszłego roku zakończyć etap projektowania, a w 2024 oddać inwestycję do eksploatacji"- podkreślił Wasilewski.