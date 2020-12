Prezes PKN Orlen: Decyzja ws. odszkodowań za skażoną rosyjską ropę - w 2021 r.

W grudniu 2019 r. PKN Orlen wystąpił do dostawców rosyjskich o odszkodowania za zanieczyszczoną ropę naftową. Dostawy rosyjskiej ropy rurociągiem "Przyjaźń" były wstrzymane od 24 kwietnia do 9 czerwca 2019 r., ze względu podwyższoną zawartość chlorków organicznych, które mogłyby w trakcie przerobu doprowadzić do uszkodzenia instalacji rafineryjnych.