Prezes PKO BP odchodzi i akcje lecą w dół. Z rynku wyparowały ponad 2 mld zł

lubudubu 3 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

kto pyta ten nie błądzi , to przy okazji zapytam o główny bank pis bandy , Bank PKO. SA którego prezesem był złote dziecko Kaczyńskiego , pan Michał Krupiński który 19 grudnia 2019 r. podał się w dwie minuty do dymisji razem ze swoimi dwoma wiceprezesami , a to do tego Banku wpłynął transfer z HongKong pół miliarda Euro z czego 179 milionów Euro to około 800 milionów zł . zostało przelane na konto Instytutu Lecha Kaczyńskiego , ciekawe czy te pieniądze zostały WYPRANE ? i jaka była w tym rola szarej gęsi w tym Banku rodzonego brata Z. Ziobro pana W. Ziobro ? , czy to on kupił za lewe miliony pis prezesa Kaczyńskiego aby Z. Ziobro trzymał w garści Kaczyńskiego no i na koniec czy Krupiński podał się do dymisji w związku z tymi pieniędzmi ? bo jest tak wielka tajemnica jak wielki jest tu też przekręt