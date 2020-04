Prezydent chce zwolnienia wszystkich przedsiębiorców z ZUS przez 3 miesiące

"Przedstawiłem panu premierowi dwie propozycje (...).. Znalazło to akceptację premiera i minister (rozwoju Jadwigi) Emilewicz" - powiedział prezydent podczas briefingu.

Jedna z tych propozycji, dotyczy tego, by "wszyscy przedsiębiorcy zostali zwolnieni z obowiązku płacenia ZUS za pracowników". W drugiej propozycji chodzi o to, by "zostali przepisami tarczy antykryzysowej objęci także wszyscy ci przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli swoją działalność przed 1 marca 2020 roku".