Prezydent: Nie wiadomo jak długo potrwa stan, z którym się borykamy

W czwartek liczba stwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem w Polsce wzrosła do 305. Dotychczas zmarło pięć osób.

"Sytuacja, jak wszyscy wiedzą, jest trudna. Nie wiadomo, jak długo potrwa ten stan, z którym borykamy się obecnie. Należy liczyć się z tym, że zachorowań będzie więcej, bo tak to wygląda w innych miejscach na świecie" - powiedział Duda po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego.

"My, oczywiście, robimy wszystko, żeby temu zapobiec' - dodał.

Apelował do seniorów o stosowanie szczególnych środków ostrożności, a do reszty społeczeństwa - o "szczególną empatię do osób starszych". Przypomniał, że rząd przygotowuje pakiet antykryzysowy o wartości 212 mld zł dla przedsiębiorstw i pracowników.