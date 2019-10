Prezydent podpisał nowelę Prawa ochrony środowiska dot. ochrony przed hałasem

1) transpozycją do polskiego prawa, w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r., dyrektywy Komisji (UE) 2015/996 z dnia 19 maja 2015 r. ustanawiającej wspólne metody oceny hałasu zgodnie z dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;

- nakłada na prezydentów miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, a także zarządzających drogami, liniami kolejowymi oraz lotniskami, obowiązek identyfikacji głównych dróg, głównych linii kolejowych i głównych lotnisk oraz przekazywania do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, co 5 lat, danych identyfikujących te miasta oraz główne drogi, linie kolejowe i lotniska;

- nakłada na Głównego Inspektora Ochrony Środowiska nowe zadania związane z przekazywaniem do Komisji Europejskiej , co 5 lat, otrzymanych danych identyfikujących aglomeracje o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, a także główne drogi, główne linie kolejowe i główne lotniska, przekazywaniem danych ze strategicznych map hałasu, a także streszczeń programów opracowanych przez marszałków województw;

- nakłada na marszałków województw obowiązek sporządzania, na podstawie strategicznych map hałasu, programów ochrony środowiska przed hałasem, co ma zapewnić funkcjonowanie na terenie kraju 16 programów i umożliwić ujednolicenie podejścia do ich sporządzania; programy te będą podlegały zaopiniowaniu przez prezydentów miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, zarządzających głównymi drogami, zarządzających głównymi liniami kolejowymi lub liniami kolejowymi innymi niż główne linie kolejowe położonymi na obszarze aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, zarządzających głównymi lotniskami lub innymi lotniskami, które swoim zasięgiem emisji hałasu oddziałują na aglomeracje o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy oraz przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;

"Ustawodawca uwzględnił w ustawie szereg przepisów przejściowych. Dane identyfikujące główne drogi, linie kolejowe lub lotniska oraz miasta należy po raz pierwszy przekazać Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. Strategiczne mapy hałasu powinny zostać po raz pierwszy sporządzone w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. Z kolei sejmik województwa powinien uchwalić po raz pierwszy program ochrony środowiska przed hałasem w terminie do dnia 18 lipca 2024 r. Dotychczas sporządzone mapy akustyczne zachowają moc do dnia 30 czerwca 2022 r., a dotychczasowe programy ochrony środowiska przed hałasem do dnia 18 lipca 2024 r." - podano także.