Prezydent podpisał ustawę o zawodzie farmaceuty

To co jest teraz w aptekach to jakaś paranoja -apteki zamieniły się w drogerie a leki prawie wyłącznie na receptę, nic się nie da kupić, za komuny było 30% leków na receptę reszta wolna a teraz 75% z przepisu lekarza, w dobie internetu ludzie są głupsi? i nie wolno im dawać leków do ręki tylko suplementy - ewidentnie mafia firm farmaceutycznych blokuje ludziom dostęp do wolnego rynku leków wpływając na polityków stanowiących prawo, dostępności leków nie poprawi dyskusja chorego z bardziej uprawnionym aptekarzem w aptece bo ja taka dyskusję z palentem pier...