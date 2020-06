Pride of Poland 2020. Zainteresowanie uzależnione od ceny ropy 

- Prawdopodobnie w tym roku będzie trudniej, bo koronawirus dotknął wszystkich i obawiam się, że może być mniejsze zainteresowanie. Poza tym spadają ceny ropy, a większość kupców to byli ci, których dochody są wprost uzależnione od sprzedawanej ropy - stwierdza Chalimoniuk, główny organizator Pride of Poland 2020 w Janowie Podlaskim, w rozmowie z ISBnews.TV

Jak dodał, w tym roku konie zostały dobrane na zasadzie kompromisu pomiędzy tym, co stadniny muszą sprzedać aby przetrwać, a tym co powinno pozostać ze względu na wartość hodowlaną.

- Po ogłoszeniu listy koni widać, że nie budzi ona już takich emocji, jak kiedyś. Obecnie mamy propozycje tylko z państwowych stadnin, czyli z Białki, Michałowa i Janowa. Prywatni właściciele mogą jeszcze zgłaszać swoje konie do 19 czerwca - wyjaśnił.

Zgodnie z regulaminem, na aukcję Pride of Poland zostaną zakwalifikowane te konie, które w swoich dotychczasowych udziałach w pokazach znalazły się przynajmniej w pierwszej piątce w danej klasie.

Zdaniem prezesa, gwiazdą tegorocznej edycji będzie klacz Perfinka, która w ubiegłym roku podczas Arabian Breeders World Cup 2019 w Las Vegas, została złotą medalistką i otrzymała tytuł Arabian World Cup Senior Mare Supreme Championship Las Vegas 2019.

- W ubiegłym roku Perfinka, będąc w dzierżawie w Stanach Zjednoczonych, wygrała w zasadzie wszystko, co koń może wygrać i wiem, że budzi dużo emocji zarówno u obecnego amerykańskiego dzierżawcy, jak i potencjalnych kupców z Zatoki Perskiej - zaznaczył Chalimoniuk.

Jak dodał, w związku z pandemią będzie sporo ograniczeń dotyczących zarówno widzów jak i uczestników aukcji. Prawdopodobnie narodowy pokaz, oraz sama aukcja odbędą się bez udziału publiczności.

- To jest debiutanckie dla nas wszystkich. Nigdy nie organizowaliśmy imprezy w tak wyjątkowych okolicznościach. Mam nadzieję, że do sierpnia ograniczenia będą jeszcze poluzowane, bo nie bardzo wyobrażam sobie, jak zorganizować wydarzenie z ograniczeniem do 150 osób - powiedział Chalimoniuk.

- Planujemy mniej przypadkowych gości. Skoncentrujemy się na hodowcach i kupcach - dodał.

42 Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi odbędzie się od 7 do 10 sierpnia 2020 r. na terenie Stadniny Koni w Janowie Podlaskim. Zwieńczą go 51 Aukcja Pride of Poland oraz Summer Sale. Organizatorem wydarzenia jest Polski Klub Wyścigów Konnych. Pula nagród sięgnie 1 miliona złotych. Na kwoty gwarantowane dla hodowców pięciu najlepszych koni w swoich klasach przeznaczono 400 tys. zł.

Dodatkowo najbardziej urodziwe ogiery i klacze będą nagradzane za zdobycie poszczególnych miejsc. Hodowca najpiękniejszego konia pokazu (Best in Show) otrzyma nagrodę w wysokości 70 tys. zł. W ubiegłym roku aukcja Pride of Poland oraz Summer Sale zamknęły się kwotą 1 mld 724 mln euro.

