Primark ma umowę najmu na otwarcie sklepu w Silesia City Center w 2023 r.

Primark to międzynarodowej marka odzieżowa, która oferuje najnowszą modę, kosmetyki i wyposażenie domu o najlepszym stosunku jakości do ceny, zgodnie z hasłem: "niesamowita moda w niesamowitych cenach" ("Amazing Fashion at Amazing Prices"). Primark otworzył swój pierwszy sklep w Dublinie w 1969 roku pod nazwą Penneys. Obecnie działa w 13 krajach.