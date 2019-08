finanse 28 minut temu

Projekt budżetu 2020: Stopa referencyjna wyniesie średnio 1,5% w l. 2019-2021

Stopa referencyjna wyniesie średnio 1,5% w latach 2019-2021, natomiast w 2022 r. wzrośnie do 2,1% (średnio w okresie) i dalej do 2,6% w 2023 r., podano w uzasadnieniu do projektu przyszłorocznego budżetu.