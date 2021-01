Projekt Celon Pharma zarekomendowany przez NCBR do 22,2 mln zł dofinansowania 

Warszawa, 18.01.2021 (ISBnews) - Wniosek Celon Pharma o dofinansowanie projektu: "Rozwój i wdrożenie do badań klinicznych i własnej działalności spółki innowacyjnego terapeutyku opartego o agonizm receptorów GPR40 w terapii bólu neuropatycznego (GRAPPA)" został zarekomendowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) do dofinansowania, podała spółka. Całkowity koszt projektu został określony na ok. 42,3 mln zł, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 22,2 mln zł.