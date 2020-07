Projekt ustawy o obligacjach, dot. zwiększenia kapitału Tier I - w konsultacjach

Uwagi do projektu, przygotowanego przez Ministerstwo Finansów (MF) mogą być zgłaszane do 3 sierpnia.

Projektowane rozwiązania zmierzają przede wszystkim do zniesienia barier w odniesieniu do emisji instrumentów, które będą mogły być zaliczane do tzw. kapitału dodatkowego Tier I i Tier II oraz klasyfikowane do środków własnych jako pozycje tzw. podstawowych środków własnych kategorii 1, kategorii 2 i kategorii 3 - w przypadku podmiotów sektora ubezpieczeniowego.