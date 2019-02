Projekt ustawy o strategicznych inwestycjach w sektorze naftowym trafił do Sejmu

"Celem projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym jest stworzenie ram prawnych umożliwiających realizację polityki rządu w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej. Biorąc pod uwagę stopień rozbudowania oraz stan infrastruktury służącej do transportu ropy naftowej oraz produktów naftowych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej niezbędne jest sprawne przeprowadzenie szeregu inwestycji polegających na rozbudowie sieci służącej przesyłowi ropy bądź produktów naftowych oraz zapewniających możliwość niezakłóconego korzystania z istniejących już obiektów - strategicznych inwestycji w sektorze naftowym" - czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).

Wyżej wymienione inwestycje polegać mają na budowie nowych rurociągów służących do transportu ropy naftowej lub produktów naftowych oraz odbudowie, rozbudowie, przebudowie, remoncie, rozbiórce lub zmianie sposobu użytkowania istniejących rurociągów.

"W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie rozwiązań kompleksowo regulujących kwestię procesu inwestycyjnego w odniesieniu do strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, które uproszczą i usprawnią ten proces" - podano także.

W projekcie ustawy wykreowane zostały szczególne ramy prawne dla przygotowania i realizacji wymienionych w załączniku do projektu ustawy inwestycji - strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, polegających na:

a) budowie rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock,

b) budowie rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych w celu zmiany przebiegu trasy istniejących rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych albo ich odbudowie, rozbudowie, przebudowie, remoncie, rozbiórce lub zmianie sposobu użytkowania,

c) budowie rurociągu produktów naftowych Boronów-Trzebinia,

d) budowie rurociągu produktów naftowych Podziemny Magazyn Ropy i Paliw Góra-Wielowieś.

"W celu umożliwienia sprawnej realizacji wyżej wymienionych inwestycji w projekcie ustawy wprowadzony został szereg uproszczeń w procedurze przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, polegających w szczególności na:

a) wprowadzeniu do systemu prawnego decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, wydawanej przez właściwego wojewodę, która to decyzja będzie instrumentem całościowo regulującym kwestię lokalizacji inwestycji i jej poszczególnych elementów, co doprowadzi do minimalizacji liczby postępowań oraz czasu potrzebnego na wydanie aktów administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji. Biorąc pod uwagę powyższe, a także to, że na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym inwestor uzyska tytuł prawny do nieruchomości niezbędnych w celu realizacji inwestycji, przyjąć należy, że wprowadzenie rozwiązania pozwoli na skrócenie czasu niezbędnego do zrealizowania inwestycji nawet o kilka lat,

b) uproszczeniu procedury uzyskiwania decyzji poprzedzających decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym (np. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym) oraz zgody wodnoprawnej (pozwoli to na skrócenie procesu inwestycyjnego o okres nawet dwunastu miesięcy),

c) usprawnieniu postępowań administracyjnych poprzez określenie czasu na wydanie przez organy administracyjne poszczególnych rozstrzygnięć oraz wprowadzeniu podstawy prawnej do nakładania kary w przypadku nieterminowego rozpatrzenia sprawy, a także modyfikacji rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu prowadzonym przez organ wyższej instancji albo sąd administracyjny (doprowadzi to do zakończenia procesu inwestycyjnego nawet o kilkanaście miesięcy wcześniej, niż w przypadku przygotowywania i realizacji inwestycji w oparciu o przepisy ogólne),

d) wprowadzeniu przepisów pozwalających inwestorowi na skuteczne uzyskanie prawa do nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji (wprowadzenie regulacji umożliwiającej wywłaszczenie podmiotów uprawnionych do nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa i uzyskanie przez inwestora prawa użytkowania wieczystego oraz ograniczanie prawa do korzystania z nieruchomości na rzecz inwestora), przy jednoczesnym zapewnieniu adekwatnego odszkodowania z tytułu wywłaszczenia bądź odszkodowania za ograniczenie praw do nieruchomości oraz poszanowaniu praw podmiotów, którym przysługiwały prawa rzeczowe oraz wynikające ze stosunków obligacyjnych do tych nieruchomości,

e) daniu inwestorowi możliwości wejścia na teren nieruchomości w celu wykonania pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, o których mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub do przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji wymaganych w celu realizacji inwestycji,

f) wyłączeniu zastosowania przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w przypadku przygotowywania strategicznej inwestycji w sektorze naftowym" -czytamy także.

Zaproponowane rozwiązania mają na celu usprawnienie procesu uzyskiwania przez inwestora decyzji koniecznych do realizacji inwestycji w efekcie czego zwiększone zostanie bezpieczeństwo energetyczne Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z koniecznością pilnego przyjęcia rozwiązań zaproponowanych w projekcie ustawy, nie został on poddany konsultacjom społecznym. Projekt został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, czytamy także.

Dochody ogółem w ciągu 10 lat po wdrożeniu ustawy oszacowano na 289,8 mln zł ( w tym JST na 207,5 mln zł), a wydatki ogółem 1,3 mln zł.

Strategiczne inwestycje w sektorze naftowym zostaną sfinansowane ze środków inwestora - spółki PERN S.A. Skarb Państwa pokryje koszty wywłaszczeń nieruchomości.

"Określając dochody Skarbu Państwa wzięto pod uwagę szacunkowe dane dotyczące korzyści dla budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego. Szacunkowe zyski podatkowe dla budżetu oszacowano przy założeniu 19% podatku dochodowego. Dodatkowo w dochodach budżetu Państwa uwzględniono coroczne opłaty PERN S.A. za wieczyste użytkowanie gruntów, wyliczone jako 3% łącznych kosztów związanych z wywłaszczeniami terenowymi. Dla powyższych opłat przyjęto konieczność wywłaszczeń około 87 działek o łącznej powierzchni ok. 9 ha. Wpływy do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego będą wynosiły 82 mln zł, natomiast wpływy z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste - 319 tys. zł" - czytamy także.

Szacunkowe korzyści (dla JST) z tytułu podatków od nieruchomości uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Podstawę stanowi szacunkowa wartość środków trwałych, które powstaną w wyniku realizacji inwestycji, o których mowa w projekcie ustawy. Kalkulacja została oparta o założone harmonogramy realizacji poszczególnych elementów systemu przesyłowego, wynikające z planów inwestycyjnych i rozwojowych PERN S.A. z siedzibą w Płocku. Przyjęto zasadę, że podatki lokalne naliczane są od następnego roku kalendarzowego po zrealizowaniu inwestycji i oddaniu jej do eksploatacji. Szacowane dochody JST w poszczególnych latach stanowią sumę szacowanych podatków należnych od każdego składnika infrastruktury przesyłowej.

"Przewidziane w projekcie ustawy rozwiązania pozwolą na sprawniejszą budowę i rozbudowę infrastruktury logistycznej umożliwiającej dywersyfikację źródeł i dróg dostaw ropy naftowej i jej produktów do Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich stabilny i bezpieczny transport na terenie kraju, a w konsekwencji do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju" - podano dalej.

Według OSR, planowane jest zakończenie większości inwestycji przewidzianych w ustawie do 2023 r.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty jej publikacji w Dzienniku Ustaw.

