Projekt ws. przekazania kompetencji Rzecznika Finansowego do UOKiK- w podkomisji

Komisja Finansów Publicznych skierowała projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej do dalszych prac w podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych. Projekt zakłada m.in. przekazanie kompetencji Rzecznika Finansowego do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i przyznanie tej instytucji nowych uprawnień.