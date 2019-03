Projprzem Makrum miało 11,05 mln zł zysku netto, 20,05 mln zł EBITDA w 2018 r.

"Mijający rok to czas, w którym spółka Projprzem Makrum S.A. kontynuowała przyjętą strategię, wykazując determinację i konsekwencję w realizacji obranych celów. Spółka rozwijała nową strukturę i sposób funkcjonowania oraz podjęła działania przygotowujące do realizacji inwestycji planowanych na rok 2019" - powiedział prezes Piotr Szczeblewski, cytowany w komunikacie.

Rok 2018 przyniósł grupie największy wzrost sprzedaży w segmencie budownictwa przemysłowego. Jego przychody wyniosły blisko 100 mln zł, co oznacza 4-krotny wzrost r/r. Wynik segmentu wyniósł 6 mln zł, wobec straty w roku 2017, co oznacza, że ta niedawno wznowiona działalność osiągnęła rentowność . Dla rozszerzenia działalności spółki zależnej Projprzem Budownictwo, otwarto w listopadzie nowy oddział, a spółka działa już z Bydgoszczy, Poznaniu i Wrocławia, podkreślono w materiale.

Segment systemy przeładunkowe wniósł do przychodów blisko połowę całkowitych przychodów Grupy Projprzem Makrum, czyli 125,3 mln zł (+13,5% r/r). W stosunku do poprzedniego roku spadł wynik netto segmentu, co związane jest z inwestycjami w ekspansję międzynarodową jego produktów. Dzięki dynamicznej sprzedaży systemów przeładunkowych na świecie, aż 47% przychodów Grupy pochodzi z transakcji zagranicznych, podano także.