Protektor chce wrócić do dywidend od 2021 r., jeśli zrealizuje scenariusz bazowy

"Na tym etapie za wcześnie jest na konkretne deklaracje z uwagi na dużą niepewność związaną z wpływem COVID-19. Niemniej, jeśli zrealizujemy scenariusz bazowy naszej strategii, to chcielibyśmy począwszy od 2021 roku powrócić do regularnych wypłat dywidendy" - powiedział Malicki, cytowany w komunikacie.

Protektor przyjął strategię na lata 2020-2023, która w wariancie bazowym zakłada m.in. zwiększenie przychodów ok. 180 mln zł i poprawę marży EBITDA do poziomu co najmniej 14% w 2023 r. Środki ochrony osobistej i inteligentna odzież mają stanowić do 20% udziału w całkowitych przychodach ze sprzedaży. Nakłady inwestycyjne na wszystkie działania rozwojowe osiągną poziom do 20 mln zł w aktualnej perspektywie strategicznej. W strategii założono też stałą politykę dywidendową.