Protektor miał 0,86 mln zł zysku netto, 2,67 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

"Na podkreślenie zasługuje fakt poprawy wyniku na poziomie EBIT, który w pierwszym kwartale osiągnął poziom 2,7 mln zł, co oznacza wzrost o 31% w stosunku do pierwszego kwartału 2019 roku. Jest to drugi kwartał z rzędu, w którym Grupa osiągnęła znaczącą poprawę na poziomie zysku z działalności operacyjnej. Wzrost rentowności to w głównej mierze efekt poprawy marży brutto do poziomu 44,8% (+ 6,4 pkt proc. r/r) oraz utrzymania dyscypliny kosztowej. Pozytywna zmiana zaszła również w aspekcie poziomu generowania gotówki z przepływów z działalności operacyjnej" - napisał prezes Tomasz Malicki w komentarzu do wyników.