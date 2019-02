Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Santander Bank Polska zawarł ze wszystkimi działającymi w banku organizacjami związkowymi porozumienie, w ramach którego do końca roku zwolnienia grupowe obejmą maksymalnie 1 400 pracowników. Bank szacuje wysokość kosztów redukcji zatrudnienia na ok. 70-90 mln zł i utworzy na ten cel rezerwę restrukturyzacyjną, podał bank.

HubStyle do końca roku zamierza otworzyć około 20 sklepów Sugarfree & Cardio Bunny na zasadach franczyzowych, a w ciągu 3 lat ich liczbę zwiększyć do 50, poinformował ISBnews dyrektor sprzedaży Michał Brzemiński.

W bieżącym roku wyniki polskiego eksportu nadal będą pod presją negatywnych zjawisk w europejskiej gospodarce oraz napięć w globalnym handlu, takich jak np. wojny handlowe czy Brexit. Prognozy Santander Bank Polska zakładają, że w 2019 r. wynik liczony w euro będzie o ok. 3,3% lepszy niż w 2018 r.

Ferrum zawarło z Posco Daewoo Corporation z siedzibą Korei Południowej umowę na zakup i dostawę na rzecz spółki materiałów hutniczych obejmujących blachę walcowaną na gorąco, wykorzystywaną w procesie produkcji rur, podała spółka. Łączna szacunkowa wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy wynosi ok. 9 mln euro, co na dzień zawarcia umowy stanowi równowartość ok. 38,7 mln zł.