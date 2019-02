Przegląd informacji ze spółek

Novaturas odnotował 0,23 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 0,6 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza Orange Polska powołała Jean-François Fallacher na prezesa zarządu na kolejną, 3-letnią kadencję, podała spółka. Powołanie zostało dokonane przed upływem obecnej kadencji.

Oferta konsorcjum Ursus Bus, w skład którego wchodzi m.in. Ursus i jego spółka zależna Ursus Bus, została przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) została wybrana jako najkorzystniejsza do realizacji zamówienia publicznego w trybie partnerstwa innowacyjnego na opracowanie i dostawę typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego, podał Ursus.

PKO Leasing otrzymał zgodę Urzędu Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w na przejęcie Prime Car Management, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski PKO BP.

Infoscan we współpracy z singapurskim partnerem MedwoRx International na początku marca uruchomi komercyjne badania bezdechu sennego urządzeniem MED Recorder w dwóch filipińskich szpitalach, podał Infoscan. 7 i 8 marca partner spółki otworzy kliniki snu w Gentri Medical Center and Hospital oraz Southeast Asian Medical Center. Do tej pory urządzenia MED Recorder na Filipinach były dostępne jedynie w prywatnych gabinetach lekarskich.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) udokumentowało 5,4 mld m3 nowych zasobów gazu ziemnego w Polsce i prowadziło prace na 36 nowych otworach badawczych w 2018 r., podała spółka.

Oferta konsorcjum Izostalu i Stalprofilu, warta 121,25 mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Gaz-Systemu na na dostawy izolowanych rur stalowych dla gazociągu DN 1000 Pogórska Wola - Tworzeń o długości około 64 km, podał Izostal.

Zarząd Sfinks Polska podjął uchwałę, na mocy której wydłużeniu uległy termin na zawarcie umów o objęciu akcji serii P do 25 lutego 2019 r. oraz termin dokonywania wpłat na pokrycie akcji serii P do 28 marca 2019 r., podała spółka.

W należącej do bydgoskiego oddziału PGE Energia Ciepła - spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - elektrociepłowni przekazano do eksploatacji instalacje odazotowania i odsiarczania spalin. Łączny koszt inwestycji wyniósł 92 mln zł, podała spółka.

Tauron Ekoenergia - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - dostosuje Elektrownię Wodną Lubachów do pracy w układzie wirtualnej elektrowni, podała spółka. Zakończenie prac modernizacyjnych planowane jest na maj 2019 r.

Eksperci PKO Banku Polskiego przygotowali autorski program w zakresie cyberbezpieczeństwa i rozpoczęli prowadzenie zajęć i warsztatów dla studentów Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Nowy przedmiot to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy, któremu silnie doskierwa brak specjalistów z tego obszaru, podał bank. To pierwsza taka inicjatywa w Polsce.

Braster podpisał umowę z firmą Boston Ivy Healthcare Solutions, dotyczącą dystrybucji i sprzedaży urządzenia medycznego "Braster Pro" wraz z pakietami badań na rynku indyjskim, podałą spółka. Do 2021 r. na rynek indyjski ma trafić łącznie 7,5 tysiąca urządzeń.

QuarticOn zanotował 4,6 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2018 r., w tym 1,3 mln zł w samym IV kw. minionego roku, podała spółka. Przychód roczny tym samym jest o 32% wyższy niż rok wcześniej.

ML System podpisał z firmą Skawald umowę o wartości 10,2 mln zł na generalne wykonawstwo nowej hali, podała spółka. Jej budowa jest częścią realizacji projektu Quantum Glass, na który spółka pozyskała kapitał podczas ubiegłorocznego IPO.

MLP Group planuje nowego parku logistycznego w podlubelskim Świdniku, podała spółka. W ramach projektu przygotowywana jest budowa trzech obiektów o łącznej powierzchni około 51,5 tys. m2. Park logistyczny powstanie na działce o powierzchni o 10,5 hektara.

Spółka Orlen Aviation z grupy kapitałowej Orlen ogłosiła postępowanie zakupowe na wybór wykonawcy rozbudowy składu paliw lotniczych spółki na lotnisku Katowice-Pyrzowice. Chodzi o cztery zbiorniki po 100 m3 każdy, wynika z treści postępowania. Oferty można składać do 28 lutego br., a termin realizacji prac to 30 sierpnia 2019 roku.

Synerga.fund zamierza zmienić przedmiot działalności, rezygnując z segmentu technologii blockchain i rozpoczynając działalność inwestycyjną w obszarze produkcji gier komputerowych, wynika z opublikowanego przez spółkę zarysu przyjętych założeń do kierunków rozwoju.

HH Technology wniósł do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 28 stycznia 2019 r., oddalające wnioski o zabezpieczenie roszczenia o zaniechanie naruszenia patentu nr 210255 ,,Sposób wytwarzania alkoksylantów i urządzeń do realizacji tego sposobu", złożone przeciwko PCC Rokita oraz PCC Exol, podały spółki w osobnych komunikatach.

Marvipol Logistics, spółka zależna Marvipol Development oraz PG Dutch Holding, tj. podmioty będące wspólnikami w spółce PDC Industrial Center 72, realizującej projekt magazynowy w okolicy Krakowa, zawarły z Aberdeen Standard European Logistics Income przedwstępną umowę sprzedaży udziałów, podał Marvipol.

Esotiq & Henderson miało ok. 13 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w styczniu, co oznacza wzrost o ok. 23% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Fundusz inwestycyjny należący do Kernel Holding nabył 100% udziałów w Rail Transit Kargo Ukraine LLC o wartości 64 mln USD, podał Kernel Holding. Po korekcie o kapitał obrotowy i zadłużenie netto, spółka zapłaciła 49 mln USD w gotówce po zakończeniu realizacji, natomiast pozostała kwota zostanie przekazana po spełnieniu określonych warunków.

Trakcja PRKil rozpoczęła działania zmierzające do refinansowania istniejącego zadłużenia bankowego oraz dokapitalizowania spółki poprzez emisję nowych akcji, podała spółka.

Portfel zamówień Trakcji PRKiI wzrósł o ok. 45% r/r i wyniósł ok. 2,2 mld zł netto na dzień 31 grudnia 2018 r., podała spółka.

Trakcja PRKiI odnotowała 74 999 tys. zł straty netto oraz -84 976 tys. zł EBITDA przy 1 004 296 tys. zł mln zł przychodów w 2018 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunki wyników. Wyniki te wskazują na ryzyko niespełnienia wskaźników finansowych dla kredytów zaciągniętych w pięciu bankach, podała też spółka.

