Przegląd informacji ze spółek

Rada nadzorcza Herkulesa delegowała z dniem 13 marca 2019 r. swojego członka - Konrada Miterskiego - do czasowego wykonywania czynności członka zarządu, podała spółka .

Trzy z pięciu zakupionych niedawno przez Lotos Kolej od Newagu lokomotywy elektryczne zostały włączone do eksploatacji, podała Grupa Lotos. Wartość podpisanej 28 lutego umowy to 80,14 mln zł netto.

Spółka zależna Ronsona zawarła aneks do umowy z Hochtief Polska, na mocy którego zleciła wykonanie III etapu inwestycji Miasto Moje w Warszawie ze 196 lokalami mieszkalnymi za 43,8 mln zł netto, podał Ronson. Pierwotna umowa, na realizację etapów I i II została zawarta w 2016 r.

Polenergia oraz Wind Power uzyskały 5 marca bezwarunkową zgodę prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy, podała spółka. To jeden z warunków zawieszających wejście w życie przedwstępnej, warunkowej umowy zbycia na rzecz Wind Power 50% udziałów w spółce zależnej Polenergia Bałtyk I, która prowadzi projekt budowy morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku.

KGHM Polska Miedź zakończył zasadnicze prace związane z weryfikacją wartości odzyskiwalnej zagranicznych aktywów należących do grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź oraz stanowiących wspólne przedsięwzięcie inwestycyjne, tj. Sierra Gorda SCM. Testy wykazały zasadność odwrócenia części odpisu dotyczącego salda pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu Sierra Gorda SCM w wysokości 194,9 mln USD w skonsolidowanym sprawozdaniu za 2018 r., podała spółka.

PGE Obrót - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej - rozpoczęła realizację projektu Klient 2.0, który ma na celu koordynację inicjatyw związanych z cyfryzacją i przygotowanie do obsługi tzw. klienta przyszłości i sprzedaży na jego rzecz, podała spółka.

Agora podjęła uchwałę o rozpoczęciu procedury konsultacji w sprawie zwolnień grupowych ze związkiem zawodowym działającym przy spółce, podała Agora. Zamiarem zarządu jest przeprowadzenie zwolnień do 153 pracowników zatrudnionych, głównie w segmencie Druk (co stanowi 57% wszystkich zatrudnionych w tym obszarze).

Play Communication czuje się "komfortowo" z realizacją strategii rozwoju do 2022 roku, poinformował CEO Jean Marc Harion. W jego ocenie, udział w przyszłych aukcjach spektrum nie wyklucza wypłaty dywidendy w kolejnych latach, ale wiele zależy od przyszłej ceny pasma.

Grupa rolnicza IMC zanotowała w 2018 r. rekordowe zbiory zbóż i roślin oleistych na poziomie 856 tys. ton, co oznacza wzrost o 27%, podała spółka. Spółka będzie kontynuowała również inwestycje w nowoczesne maszyny rolnicze - na ten cel przeznaczy około 5 mln USD w 2019 r.

Boruta-Zachem chce pozyskać z emisji akcji serii D ok. 5 mln zł, które zamierza przeznaczyć m.in. na poprawę płynności oraz wkład własnyn inwestycji w centrum B+R spółki zależnej, poinformował ISBnews wiceprezes Marcin Pawlikowski.

Ferro planuje w strategii do 2023 r. aktywne podejście do przejęć i akwizycji, poinformowali członkowie zarządu. Obecnie spółka pracuje nad wyborem doradcy w tym obszarze.

Lokum Deweloper wprowadził do sprzedaży 98 apartamentów w ramach inwestycji Lokum Villa Nova we Wrocławiu, podała spółka. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano na III kw. 2020 r., a przekazanie apartamentów mieszkańcom do końca 2020 r.