Przegląd informacji ze spółek

Zarząd spółki Atal zdecydował o zwiększeniu programu emisji obligacji o 100 mln zł tj. do 170 mln zł, podała spółka.

Aktualny portfel zamówień Grupy ZUE wynosi ok. 1,9 mld zł. Spółka oczekuje również na rozstrzygnięcia przetargów o wartości ok. 619 mln zł i kontynuuje rozbudowę portfela zamówień w sposób selektywny - z uwzględnieniem ryzyk branżowych i zwiększając udział w portfelu kontraktów miejskich, podało ZUE.

Mercator Medical ocenia, że I kwartał tego roku był okresem pełnym wyzwań rynkowych, ale oczekuje, że w drugim półroczu powróci do bardzo dobrych wyników z racji wygaszenia negatywnych czynników, obserwowanych od drugiej połowy 2018 r., poinformował członek zarządu ds. finansowych Witold Kruszewski. Spółka chce powrócić do marży EBITDA na poziomie z wcześniejszych lat tj. 10%.

Orphee - spółka zależna PZ Cormay negocjuje ostateczne warunki zbycia swoich udziałów w spółce Diesse Diagnostica Senese S.p.A., podał PZ Cormay. O stanie prowadzonych negocjacji spółka poinformuje do 30 kwietnia br.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił w całości złożone przez HH Technology zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 28 stycznia 2019 r., oddalające wnioski o zabezpieczenie roszczenia o zaniechanie naruszenia patentu nr 210255 ,,Sposób wytwarzania alkoksylantów i urządzeń do realizacji tego sposobu", złożone przeciwko PCC Rokita oraz PCC Exol, podał PCC Exol.