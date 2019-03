Przegłąd informacji ze spółek

Zarząd Amiki podjął uchwałę w sprawie rekomendowania wypłaty dywidendy w wysokości 4 zł na jedną akcję z zysku za 2018 rok, podała spółka. Oznacza to przeznaczenie na dywidendę dla akcjonariuszy spółki kwoty 30 101 092 zł.

Gino Rossi zawiązało rezerwy oraz dokonało odpisów, które obniżą wynik finansowy netto spółki i grupy o kwotę ok. 24 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne szacunki.

Braster podpisał umowę z JSC Pharmimex, jednym z wiodących dystrybutorów farmaceutycznych na rynku rosyjskim, dotyczącą oferowania urządzenie Braster Pro w modelu biznesowym skierowanym do środowiska medycznego i kładącym nacisk na sprzedaż wysokomarżowych badań. Dystrybutor do końca 2024 roku zakupi łącznie 11 100 urządzeń wraz z pakietami badań, podała spółka.

Budimex ma umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) na wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Dęblin - Nałęczów w km 107,283 do km 146,320 (pierwotnie LOT C - odcinek Dęblin - Lublin) w ramach projektu "Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa - Otwock - Dęblin - Lublin, etap I", podał Budimex. Wartość umowy to 616 417 320,26 zł netto.