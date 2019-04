Przegląd informacji ze spółek

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte w marcu 2019 roku przez Monnari Trade wyniosły ok. 19,3 mln zł i były wyższe o 16,97% r/r, podała spółka.

PKP Cargo zawarło porozumienia ze stronami zakładowego układu zbiorowego pracy ws. jednorazowej nagrody, podała spółka. Koszt nagrody w PKP Cargo S.A. wyniesie ok. 13,9 mln zł.

Kino Polska TV przedłoży zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wniosek w zakresie przeznaczenia kwoty 5,946 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,3 zł brutto na akcję, podała spółka.

Akcjonariusze PKO Banku Polskiego zdecydują 6 maja br. o przeznaczeniu na dywidendę 1,66 mld zł, co oznacza wypłatę w wysokości 1,33 zł na akcję, wynika z projektu uchwały na zwyczajne walne zgromadzenie banku.

Orlen Projekt miał pełne prawo do odstąpienia od umowy i zaprzestania realizacji prac inwestycyjnych przy budowie instalacji odolejania w związku z brakiem płatności ze strony Polwax za wykonane usługi, przekonuje spółka.

Ze względu na jednostkową stratę netto w 2018 roku, zarząd Unimotu nie będzie rekomendował akcjonariuszom wypłaty dywidendy w tym roku, liczy jednak na powrót do wypłaty dywidendy w przyszłym roku, podała spółka.

Należąca do Orlen Lietuva litewska rafineria odpowiadała za niemal 30% przerobu ropy w całej Grupie PKN Orlen w ub.r., poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Zadeklarował, że Orlen chce wzmacniać pozycję Orlen Lietuva w regionie i w swojej grupie kapitałowej.

VD Invest - spółka zależna Vantage Development - w wyniku spełnienia się warunków zawieszających zawarła z M7 PoLAF Polish Propco 5 (dawniej IKI Poland, kupujący) przyrzeczoną umowę dotyczącą sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością znajdującego się na nim budynku biurowo-usługowego Delta 44 położonego we Wrocławiu, przy ul. Dąbrowskiego 44 za cenę 28,7 mln zł netto, podał Vantage Development.

Synektik oczekuje, że finalna wersja raportu z trzymiesięcznego okresu obserwacji (tzw. follow-up) pacjentów, którym podano kardioznacznik przeznaczony do obrazowania perfuzji mięśnia sercowego metodą pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) w ramach II fazy badań klinicznych będzie gotowa do końca I poł. br., podała spółka.

Ten Square Games miał szacunkowo 45,2 mln zł przychodów w I kw. 2019 r, co oznacza wzrost o 213% w skali roku oraz o 8,7% w ujęciu kwartalnym, podała spółka.

Wiceprezes zarządu Amiki ds. finansowych i kontrolingu Wojciech Kocikowski oraz wiceprezes zarządu ds. handlu i marketingu Piotr Skubel poinformowali, że nie zamierzają zgłaszać swojej kandydatury do składu osobowego zarządu spółki na kolejną kadencję, podała Amica.

The Dust podpisał list intencyjny z inwestorem, który deklaruje gotowość do udziału w finansowaniu produkcji gry bazującej na Cyklu Inkwizytorskim, czyli serii powieści autorstwa Jacka Piekary, podała spółka. Potencjalne finansowanie o wartości 3 mln zł będzie miało formułę zbliżoną do project finance, a umowa ma zostać podpisana w przeciągu najbliższych 3 miesięcy.