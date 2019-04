Przegląd informacji ze spółek

PSC III, LP - fundusz zarządzany przez Pollen Street Capital Limited - zdecydował o przedłużeniu zapisów w wezwaniu na akcje Prime Car Management (PCM) do 24 kwietnia do godziny 12:00 wobec wcześniejszego terminu 15 kwietnia, podał wzywający.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła uchwałę w sprawie przekazania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu 22 marca 2019 r. zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wykorzystania informacji poufnej w związku z obrotem akcjami Ursus SA oraz o blokadzie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego spółki POL-MOT Auto, podał Urząd.

Idea Bank otworzył w Gdańsku Idea Spot - przestrzeń coworkingową, w której przedsiębiorcy oprócz bezpłatnego korzystania z nowoczesnego miejsca do prowadzenia biznesu, mają możliwość konsultowania się z przedstawicielami Idea Banku, Tax Care, Idea Money i Idea Getin Leasing, podał bank.

Ultimate Games zawarło z Frozen District umowę, na podstawie której uzyskało licencję do wydania gry " House Flipper" na Nintendo Switch, podała spółka.

Grupa Kapitałowa Immobile przedłużyła termin zapisów do sprzedaży akcji w wezwaniu na Atrem do 29 kwietnia, podał wzywający. Zapisy miały trwać do 21 lutego.