Przegląd informacji ze spółek

Selvita złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Selvita CRO - spółki wydzielonej z Selvity do realizacji działalności usługowej w obszarze biotechnologii - w związku z ofertą publiczną 11 921 229 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,80 zł każda, podała Selvita.

Akcjonariusze Santander Bank Polska zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 16 maja o przeznaczeniu na dywidendę 541,07 mln zł z zysku za 2018 r. oraz odpowiednio 957,59 mln zł i 514,03 mln zł z niepodzielonych zysków za 2017 i 2016 r., wynika z projektów na walne. Oznacza to wypłatę w wysokości 19,72 zł na akcję (serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L) i 14,68 zł na akcję (seria M), podał bank.

LC Corp podpisał przedwstępne umowy sprzedaży dwóch kompleksów biurowych - katowickiego Silesia Star oraz wrocławskiego Retro Office House, podała spółka. Wartość umów zawartych ze spółkami Ingadi i Artigo, należącymi do międzynarodowego podmiotu inwestującego w nieruchomości komercyjne, to ponad 113 mln euro. To pierwsza tego typu transakcja w historii LC Corp, która zwiastuje zmianę strategii dotyczącej obiektów biurowych. Podpisanie umów przyrzeczonych zaplanowano do 15 sierpnia 2019 roku.