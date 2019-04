Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) podjął uchwałę w sprawie ustanowienia siedmioletniego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji nieprzekraczającej 1 mld zł w każdym momencie trwania programu, podała spółka. PHN planuje pierwszą emisję na maksymalną kwotę do 200 mln zł w II kw. br.

Oferta konsorcjum Budimeksu (94,46% udziału w konsorcjum) i Mostostalu Kraków, warta 521,48 mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System na "Budowę gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Strachocina - Granica RP", podała spółka.

ES-System odnotował ok. 2,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019 r. według wstępnych danych, co oznacza wzrost o 634% r/r, podała spółka.

Mabion złożył odpowiedzi na pytania Europejskiej Agencji Leków (EMA) otrzymane w ramach etapu Dnia 120 procedury rejestracyjnej leku MabionCD20. Złożenie odpowiedzi (Dzień 121) pozwala na kontynuację procedury rejestracyjnej w Unii Europejskiej. Tym samym spółka zrealizowała ważny kamień milowy na drodze do uzyskania rejestracji w EMA swojego flagowego projektu, podał Mabion.

Vantage Development wprowadził do sprzedaży trzeci budynek, realizowany w ramach I etapu inwestycji Port Popowice we Wrocławiu, podała spółka. Oferta powiększyła się dzięki temu o 128 mieszkań oraz 8 lokali usługowych. Przekazania kluczy zaplanowane są na koniec 2020 r.

Warimpex kupił hotel w Darmstadt, podała spółka. Cena transakcji nie została podana do publicznej wiadomości. Spółka planuje ponowne otwarcie 3-gwiazdkowego hotelu w III kw. 2019 roku, pod nową marką.

Po zakończeniu budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku, PKN Orlen planuje od 2021 r. wydatkować na badania w tym ośrodku ok. 50 mln zł rocznie, zapowiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

PZU zakłada, że w najbezpieczniejszych funduszach w ramach pracowniczych planów kapitałowych (PPK) opłata za zarządzanie będzie wynosić poniżej połowy maksymalnej stawki wynoszącej 0,5-0,6%, co oznacza opłatę wysokości poniżej 0,25%, poinformował szef Projektu Emerytura Marcin Żółtek, odpowiedzialny w PZU za PPK. PZU zakłada, że projekt będzie rentowny w horyzoncie krótkoterminowym.

Draw Distance, marka iFun4all, planuje wkrótce wprowadzić grę "Ritual: Crown of Horns" do Steam Early Access, podała spółka. Pełna wersja gry ukaże się jeszcze w tym roku.

PKN Orlen podjął decyzję o realizacji zadania inwestycyjnego "Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku" z kosztem całej inwestycji wynoszącym ok. 184 mln zł oraz podpisał z Budimeksem umowę na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku wartą maksymalnie ok. 167 mln zł, podał Orlen.

Pure Biologics zakończył ofertę prywatną akcji, podała spółka. Zaoferowana ostatecznie liczba akcji wyniosła 481 590 szt., co oznacza, że spółka pozyskała 10,1 mln zł brutto. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój innowacyjnych leków biologicznych oraz terapeutycznych wyrobów medycznych opartych o technologie aptamerowe. Środki zostały pozyskane w ramach kapitału docelowego, który wynosił przed ofertą 613 590 tys. akcji.

Astarta Holding sprzedała 53 959 ton cukru w I kw. 2019 r., co oznacza spadek o 42% r/r, podała spółka. Średnia cena cukru wyprodukowanego przez grupę spadła o 15% r/r do 9 821 UAH/t.

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT Forte za I kwartał 2019 r. wyniosła 24 mln zł, co oznacza wzrost o 54% r/r oraz wzrost o 29% w stosunku do IV kwartału roku 2018, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Instytucje finansujące Elektrobudowę, tj. Bank Handlowy, mBank, Pekao, ING Bank Śląski, PKO BP, Haitong Bank, BNP Paribas Bank Polska, przekazały spółce wstępny projekt umowy w sprawie finansowania działalności spółki, określającej model finansowania oraz zasady udostępniania produktów finansowych w szczególności limitów kredytowych oraz limitów sum gwarancyjnych w perspektywie do lipca 2019 r., podała Elektrobudowa. W ocenie spółki, w zaproponowanym przez instytucje finansujące do lipca br. modelu finansowania, o ile nie istnieje zagrożenie możliwości realizacji istniejących kontraktów oraz regulowania zobowiązań, to w sposób istotny proponowane zapisy ograniczają możliwość dynamicznego budowania nowego portfela zamówień.