Przegląd informacji ze spółek

CDA podpisało umowę o współpracy z Euronet Polska w zakresie dystrybucji produktów przedpłaconych, podała spółka.

Rada nadzorcza Gino Rossi powołała Tomasza Kuźniarskiego na stanowisko prezesa z dniem 25 czerwca 2019 r., podała spółka.

Kino Polska odnotowało 3,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2019 r. wobec 3,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

P.A. Nova odnotowała 8,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 10,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Agory zdecydują o przeznaczeniu łącznie 23,29 mln zł na wypłatę dywidendy, co oznacza 0,50 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na walne spółki zwołane na 12 czerwca.

Akcjonariusze R22 zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 12 czerwca o przeprowadzeniu skupu akcji własnych o wartości do 2,5 mln zł oraz zmianie roku obrotowego, podała spółka. Jednocześnie zarząd podtrzymuje deklarację skupu do 350 tys. akcji, o wartości do 5 mln zł, w ciągu 18 kolejnych miesięcy.

Alumetal odnotował 15,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 25,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Atende odnotowało 1,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 0,12 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 402,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 753,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka odnotowała 14,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 10,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

11bit studios deklaruje, że w II półroczu 2019 roku można oczekiwać pierwszych decyzji dotyczących produkcji dwóch kolejnych tytułów, które trafią na rynek po grze ,,Projekt 8", poinformował prezes Grzegorz Miechowski.

11bit studios ocenia, że mimo że od premiery ,,Frostpunk" i ,,Moonlighter" upłynęło już trochę czasu to jest to ,,dopiero początek ich monetyzacji", poinformował prezes Grzegorz Miechowski. Drugie półrocze zapowiada się dla spółki jeśli chodzi o spodziewane wyniki finansowe, wyraźnie lepiej niż pierwsze sześć miesięcy.

11bit studios odnotowało 4,44 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 0,98 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Archicomu zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu wypłaty 29,6 mln zł dywidendy z zysku za 2018 r. i części kapitału rezerwowego co daje 1,15 zł dywidendy na akcję, podała spółka.

Boryszew zawarł z Impexmetal oraz SPV Boryszew 3 porozumienie akcjonariuszy spółki Impexmetal, które dotyczy m.in. wspólnego działania w celu ogłoszenia wezwania na pozostałe akcje Impexmetal i docelowe wycofanie spółki z GPW, podano w komunikatach. Impexmetal zawarł też umowę kredytu na kwotę 270 mln zł z HSBC France Oddział w Polsce z przeznaczeniem na finansowanie zapłaty ceny akcji spółki nabywanych w ramach wezwania.

Asseco Data Systems opracowało dla Echo Investment system mobilnego odbioru mieszkań na bazie podpisu elektronicznego, podała spółka. Echo Investment planuje wprowadzenie usługi mobilnych odbiorów na terenie całego kraju.

Akcjonariusze ES-System zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 r., podała spółka.

Spółka zależna Erbudu - GWI Bauunternehmung GmbH zawarła umowę z PflegeQuartier Düren GmbH na roboty budowlane w ramach generalnego wykonawstwa przy realizacji kompleksu dla seniorów Neue Jülicher w Düren o wartości 14,8 mln euro (63,8 mln zł), podał Erbud. Zakończenie prac wykończeniowych i instalacyjnych zaplanowano na 31 maja 2020 r.

Akcjonariusze Budimeksu zdecydowali o wypłacie dywidendy za 2018 rok w kwocie 6,30 zł brutto na jedną akcję, podała spółka.

Rada nadzorcza Enei powołała zarząd na nową wspólną kadencję - z Mirosławem Kowalikiem na stanowisku prezesa, z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 rok, podała spółka.

Aviva Investors TFI zostało wpisane do ewidencji PPK. Do końca 2020 r. nie będzie pobierać opłat za zarządzanie subfunduszami PPK, podała Aviva.

Akcjonariusze Stalprofilu zdecydowali o przeznaczeniu 4,03 mln zł z zysku netto za2018 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 0,23 zł na akcję, podała spółka.

Marvipol Development zawarł z Louvre Hotels Group umowę franczyzy, na mocy której obiekt powstający w ramach kompleksu Unique Tower w Warszawie będzie funkcjonować pod marką Royal Tulip, podał Marvipol. Royal Tulip Warsaw Apartments zaoferuje 448 jednostek apartamentowych.

TIM zakończył przegląd opcji strategicznych dla podmiotów zależnych i podmiotu współzależnego, podała spółka.

Grupa Recykl zrealizowała pierwszy etap budowy zakładu produkcyjnego w Chełmie. Przeprowadzony został odbiór hali produkcyjnej oraz nabyta nieruchomość, na której powstaje nowy zakład, podała spółka.

Akcjonariusze Santander Bank Polska zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu na dywidendy kwoty 541,09 mln zł z zysku netto za 2018 rok, 957,59 mln zł z niepodzielonego zysku netto za rok 2017 oraz 514,03 mln zł z niepodzielonego zysku netto za rok 2016, podał bank.

CCC spodziewa się, że dług netto do EBITDA utrzyma się na podwyższonym poziomie przez kolejne kwartały, poinformował prezes Marcin Czyczerski.

BNP Paribas Bank Polska oczekuje utrzymania trendu wzrostu wyniku odsetkowego przy jednoczesnej poprawie marży odsetkowej netto, poinformował prezes Przemek Gdański.

Akcjonariusze Inpro zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 12 czerwca o przeznaczeniu 10,01 mln zł z zysku netto za 2018 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję, podała spółka w projektach uchwał na ZWZ.

Cloud Technologies odnotował 1,95 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2019 r. wobec 3,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CCC podtrzymuje plan osiągnięcia wzrostu powierzchni handlowej w tym roku o 100 tys.m2 i liczy na kolejne otwarcia nowych sklepów m.in. w krajach Zatoki Perskiej, poinformował prezes Marcin Czyczerski.

Carbon Studio chce kontynuować dynamikę wzrostu wyników w najbliższych latach, poinformował członek zarządu i jeden z głównych akcjonariuszy Aleksander Caban.

Unimot planuje otwarcie pierwszej stacji pod marką Avia na Ukrainie na koniec maja, poinformował wiceprezes Robert Brzozowski.

BNP Paribas Bank Polska zamknął do końca marca br. 109 placówek i planuje, że w całym roku będzie to ok. 140. Bank zmodernizował też 36 oddziałów w I kw. i kontynuuje ten proces, poinformował prezes Przemek Gdański.

BNP Paribas Bank Polska oczekuje, że składka ogółem sektora na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) wzrośnie jednocyfrowo w 2020 roku. Składka dla banku będzie również wyższa r/r, poinformował prezes Przemek Gdański.

Onico odnotowało 2,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 2,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Hornigold REIT odnotowała ponad 900 tys. zł przychodów ze sprzedaży, 155 tys. zł zysku z działalności operacyjnej oraz 152 tys. zł zysku netto w I kw. br., podała spółka. I kwartał 2019 roku był pierwszym okresem w historii spółki, w którym prowadzona była jedynie działalność związana ze sprzedażą oraz krótkoterminowym wynajmem apartamentów, podkreślono.

KGHM Polska Miedź zakłada, że mimo spadku produkcji w kopalni Robinson w I kw. br. plan produkcyjny segmentu International jest bezpieczny, poinformował wiceprezes Paweł Gruza.

KGHM Polska Miedź widzi szanse na obniżenie nakładów inwestycyjnych na Sierra Gorda wobec planowanych na ten rok, poinformował wiceprezes Paweł Gruza. Produkcja miedzi w kopalni może być wyższa od zaplanowanej w budżecie.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych będzie dostarczać produkt w ramach pracowniczych planów kapitałowych (PPK) poprzez sieć głównego dystrybutora - PKO Banku Polskiego oraz agentów Ergo Hestia. PKO TFI będzie dążyć do uzyskania 15% udziałów w rynku PPK, poinformował prezes Piotr Żochowski.

Wstępna wartość portfeli wierzytelności funduszy własnych znajdujących się w zarządzaniu przez GetBack kształtowała się - na dzień 31 grudnia 2018 r. - w wysokości ok. 1 050 mln zł, podała spółka.

BNP Paribas Bank Polska wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier I Banku zysku jednostkowego za I kw. br. w kwocie 163,36 mln zł oraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier I na poziomie skonsolidowanym zysku skonsolidowanego za ten okres w kwocie 161,6 mln zł, podała instytucja.

Oferta publiczna Carbon Studio, producenta gier i aplikacji VR, z której spółka chce pozyskać 2,7 mln zł na produkcję i marketing gier, rozpoczyna się dziś, poinformował zarząd spółki.

GetBack w restrukturyzacji odnotował 1 561,26 mln zł jednostkowej straty netto w 2018 r. wobec 1 308,2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka we wstępnym jednostkowym sprawozdaniu finansowym.

Art Games Studio chce zadebiutować na NewConnect w II połowie maja br., podała spółka. W planach spółki znajduje się znaczące zwiększenie skali działalności, rozwój zespołu i poszerzenie portfolia wydawniczego o kilka nowych tytułów, których wydawcą będzie notowane na NewConnect Ultimate Games. To pierwsza spółka z Grupy Gaming Factory, skupiającej się na inwestowaniu w polską branże gier komputerowych, która zadebiutuje na giełdzie.

W sieci PKN Orlen w Polsce działało 1 669 punktów Stop Cafe, w tym ok. 388 sklepów w formacie O!Shop na koniec marca 2019 roku. Co roku koncern uruchamia ok. 140-160 nowych sklepów w tym formacie, na nowo budowanych i modernizowanych stacjach, poinformował ISBnews dyrektor wykonawczy ds. sprzedaży detalicznej w PKN Orlen Wojciech Muszyński.

W ramach kontynuacji programu pilotażowego, w przeciągu roku PKN Orlen uruchomi pięć kolejnych stacji w koncepcie Orlen Drive, poinformował ISBnews dyrektor wykonawczy ds. sprzedaży detalicznej w PKN Orlen Wojciech Muszyński.

Laboratorium Naturella, wchodzące w skład grupy kapitałowej Boruta Zachem, nawiązało współpracę z jedną z większych niemieckich sieci sklepów ekologicznych - pierwsze dostawy zostaną zrealizowane w czerwcu 2019 roku. W kolejnych tygodniach kosmetyki firmy trafią również na Słowację, Węgry i do Wielkiej Brytanii, poinformowała ISBnews spółka.

Legimi zakończyło publiczną ofertę akcji serii G, w ramach której pozyskało 1,98 mln zł, podała spółka. Kwota w pełni wystarczy na realizację kluczowego celu emisyjnego - przejęcie niemieckiej spółki Readfy GmbH.

Tomasz Malicki złożył rezygnację z funkcji prezesa Gino Rossi ze skutkiem na 24 czerwca 2019 r., podała spółka.

Nextbike odnotował 5 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2019 r. wobec 3,1 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. EBITDA wyniosła -2 mln zł wobec -0,9 mln zł rok wcześniej.

Serinus odnotował 2,33 mln USD skonsolidowanej straty netto w I kw. 2019 r. wobec 1 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skarbiec Holding odnotował 13,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. r.obr. 2018/2019 (zakończonym 31 marca 2019) wobec 6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Maxcom zawarł z Laurynasem Jokužisem, Gediminasem Nemanisem, UAB "Elinta", Aktywatorem Innowacji aneks nr 3 do porozumienia ustalającego wstępne ramowe warunki transakcji tzw. term sheet dotyczące nabycia przez Maxcom udziałów w spółce UAB "Rubbee", podała spółka. Wraz z podpisaniem term sheet udzielono spółce wyłączności negocjacyjnej do 31 marca 2019 r.

Zarząd Elektrobudowy przyjął założenia, zgodnie z którymi walne zgromadzenie zdecyduje o emisji do 949 520 akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka.

Unibep złożył zaproszenie do składania ofert sprzedaży do 1 mln akcji własnych po cenie 6,8 zł za sztukę, podała spółka.

Rada nadzorcza Lubelskiego Węgla Bogdanka powołała zarząd spółki na nową kadencję, z dniem następującym po dniu odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, podała spółka.

Akcjonariusze CCC zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 18 czerwca o przeznaczeniu części kapitału zapasowego w kwocie 19,76 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,48 zł na akcję, podała spółka w projektach uchwał na ZWZ.

Akcjonariusze Pfleiderer Group zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 r., wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 11 czerwca.

Ulma Construccion Polska odnotowała 7,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 9,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ferro odnotowało 13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 13,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Prime Bit Games odnotował 43,52 tys. zł jednostkowej straty netto w I kw. 2019 r. wobec 36,14 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Infoscan odnotował 0,43 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2019 r. wobec 0,69 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Miraculum odnotowało 1,34 mln zł straty netto w I kw. 2019 r. wobec 0,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Milkiland odnotował 3,69 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 2,37 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

BNP Paribas Bank Polska odnotował 161,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 85,46 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Ovostar Union odnotował 4,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 7,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PCC Rokita odnotowało 37,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 63,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Benefit Systems odnotował 16,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 21,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Gobarto odnotowało 5,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 8,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Unibep odnotował 1,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 18,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CCC odnotowało 152,6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 145,7 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Tagi: giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące