Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Ten Square Games zdecydowali o przeznaczeniu 27,31 mln zł z zysku netto za 2018 r., wynoszącego 37,02 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 3,78 zł na akcję, podano w uchwałach zwyczajnego walnego zgromadzenia.

QubicGames zawarł z FOP Suhomlynov Serhiy Volodymyrovych istotną umowę wydawniczą, określającą szczegóły przystosowania i wydania gry "Castle of no Escape 2" na konsolę Nintendo Switch, podała spółka. W zamian za udzielenie licencji do gry developer otrzyma od QubicGames wynagrodzenie w postaci procentu od przychodów ze sprzedaży gry.