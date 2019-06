Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Atal zatwierdzili na walnym zgromadzeniu wypłatę rekordowej dywidendy w wysokości 100% zysku netto z 2018 roku w kwocie ok. 182 mln zł, czyli 4,7 zł na akcję, podała spółka .

Akcjonariusze Banku Handlowego zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 48867 mln zł z zysku za 2018 r., co oznacza wypłatę w wysokości 3,74 zł na akcję, podał bank.

Nastąpiło rozliczenie przymusowego wykupu 2 618 926 akcji Alchemii, ogłoszone przez Impexmetal - w ramach porozumienia akcjonariuszy, do którego należą także Roman i Grażyna Karkosikowie oraz Boryszew , podała spółka.

Rada nadzorcza Seco/Warwick powołała Sławomira Woźniaka do pełnienia funkcji prezesa, podała spółka.

Zarząd BNP Paribas Bank Polska podjął uchwałę w sprawie sprzedaży i przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa przeznaczonej do prowadzenia działalności faktoringowej na rzecz BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o., podał bank. Zgodnie z ww. uchwałą zarząd postanowił, że bank zawrze z nabywcą umowę sprzedaży za cenę 45 mln zł z zastrzeżeniem ewentualnej korekty ceny na zasadach uzgodnionych w umowie.

W maju firma Euroglas oficjalnie uruchomiła w Ujeździe nową linię do produkcji szkła płaskiego float. Zakończenie inwestycji oznacza znaczne zwiększenie rocznej produkcji tej fabryki, a co za tym idzie - adekwatny wzrost dostaw sody kalcynowanej z zakładów Ciech w Inowrocławiu i Janikowie, podał Ciech.

Elektrownia Turów, jeden z oddziałów spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) z Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) zbuduje na zaporze na rzece Witka w Niedowie dwa nowe hydrogeneratory o łącznej mocy ok. 1 MW, podała spółka.

Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Oponeo.pl w maju 2019 roku wyniosła 64,51 mln zł, co oznacza wzrost o 13% w stosunku do przychodów osiągniętych w maju 2018 roku (57,09 mln zł), podała spółka.

PKP Cargo podpisało z Wagony Świdnica list intencyjny, który zawiera zaktualizowane szacowane terminy realizacji prac przygotowawczych i jednocześnie deklarację zainteresowania podjęciem wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie uruchomienia działalności polegającej na produkcji i naprawach wagonów do przewozów towarowych na potrzeby spółki, podało PKP Cargo.

Dom Development wprowadził do oferty 115 mieszkań w ramach nowego projektu Dom na Kurkowej we Wrocławiu, podała spółka. Przekazanie kluczy planowane jest na I kwartał 2021 roku.

PGNiG Obrót Detaliczny i Bank Ochrony Środowiska podpisały umowę o współpracy na rzecz poprawy jakości powietrza, podały spółki we wspólnym komunikacie. Klienci PGNiG Obrót Detaliczny będą mogli skorzystać z dedykowanej pożyczki "Pełnym oddechem" w BOŚ Banku, otrzymując nawet do 100 tys. zł na cele ekologiczne, w szczególności związane z poprawą jakości powietrza atmosferycznego.

Usługa zdalnego potwierdzania tożsamości mojeID została udostępniona dla klientów ING Banku Śląskiego, podały Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) i ING we wspólnym komunikacie.

W Czechowicach-Dziedzicach odbyło się kilkugodzinne spotkanie zarządów spółek Polwax i Orlen Projekt, podały spółki w osobnych komunikatach. Zarządy obu podmiotów podkreśliły konstruktywny przebieg rozmów, dotyczących sporu wokół budowanej przez Orlen Projekt instalacji do produkcji parafiny dla Polwaksu.

Liczba sprzedanych egzemplarzy gry "Layers of Fear 2" przekroczyła 50 tys. w pierwszych 7 dniach sprzedaży, podał Bloober Team.

DataWalk Inc. - spółka zależna DataWalk - podpisała Memorandum of Understanding z Research Innovation Inc. (RII), integratorem technologii będącym liderem konsorcjum ofertowego na rzecz Departamentu Sprawiedliwości USA (DOJ), podała spółka.