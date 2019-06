Przegląd informacji ze spółek

Solar Company osiągnęło skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży w wysokości 11,3 mln zł w maju br., podała spółka. Spółka podała wcześniej, że w maju 2018 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 10,5 mln zł.

PKN Orlen zmodernizuje turbozespół TG1 w zakładowej elektrociepłowni, co umożliwi 10% wzrostu jej sprawności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem, podała spółka. Dostawcą technologii i wykonawcą w trybie "pod klucz" będzie GE Power.

TXM liczy, że w najbliższych tygodniach uda się powołać nowego prezesa zarządu, poinformował p.o. prezesa Bogusz Kruszyński.

MCI Capital chce rozmawiać o zgodnej z prawem zmianie statutu funduszu MCI TechVentures 1.0. w kwestii zniesienia uprzywilejowania certyfikatów należących MCI Fund Management sp. z o.o., podmiotu pośrednio kontrolowanego przez Tomasza Czechowicza, poinformował członek zarządu MCI Capital TFI Krzysztof Konopiński.

Kool2Play planuje wprowadzenie gry "Uragun" do early access w IV kw. br., a wcześniej - intensywną kampanię marketingową, poinformował ISBnews prezes Marcin Marzęcki. W najbliższych latach studio ma produkować 1-2 ambitne gry z gatunku premium Indie rocznie. Kolejnym tytułem po ,,Uragun" jest "City of Minds".

Grupa Morizon zawarła umowę o współpracy partnerskiej z Allegro.pl., podała spółka. W ramach współpracy w serwisie Allegro znajdą się publikowane przez Morizon.pl ogłoszenia partnerów biznesowych - agencji i deweloperów.

Akcjonariusze Wieltonu zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 19,9 mln zł z zysku za 2018 r. na dywidendę, co oznacz wypłatę w wysokości 0,33 zł na akcję, podała spółka.

Redan podtrzymuje plan zwiększenia sieci sprzedaży Top Secret o około 10% w tym roku, pomimo słabszych wyników zanotowanych w I kw. 2019 r., poinformował ISBnews prezes Bogusz Kruszyński.

Akcjonariusze Maxcomu zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 5,4 mln zł z zysku za 2018 r., co oznacza wypłatę w wysokości 2 zł na akcję, podała spółka.

TXM planuje sukcesywne zamknięcie mniej rentownych sklepów w Polsce i za granicą oraz osiągnięcie docelowo około 250 placówek pod koniec tego roku, poinformował p.o. prezesa Bogusz Kruszyński. Na koniec I kw. 2019 r. łączna liczba placówek TXM wynosiła 375, z tego 44 za granicą.

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ABC Data w maju 2019 roku wyniosły 314 mln zł, a za okres styczeń-maj 2019 wyniosły 1 648 mln zł, podała spółka.

Akcjonariusze Feerum zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2018 r. w całości na kapitał zapasowy, wynika z podjętych uchwał.

Polska Spółka Gazownictwa (PSG) - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - otworzyła gazownię w Lubaczowie w województwie podkarpackim, uruchomioną dzięki rozbudowie dotychczasowej placówki, podała spółka.

Rada nadzorcza Orlen Laboratorium z grupy kapitałowej PKN Orlen powołała zarząd spółki z prezesem Markiem Witkowskim na kolejną kadencję.

Mariusz Drużyński złożył rezygnację z funkcji członka zarządu Gino Rossi ze skutkiem na dzień 24 czerwca 2019 roku, podała spółka.

Kool2Play zakłada wejście na NewConnect na przełomie 2019 i 2020 roku, poinformował prezes Marcin Marzęcki.

Rada nadzorcza ATM powołała Daniela Szcześniewskiego do zarządu na okres kolejnej kadencji na stanowisko prezesa oraz Tomasza Galasa na stanowisko wiceprezesa, podała spółka.

Falcon Games podpisał umowę z SCProjects, na podstawie której partner przygotuje preprodukcję gry "Three Little Bears", podała spółka. Jeśli tytuł zyska przychylność graczy, zostanie wdrożony do produkcji, a za jego wydanie odpowie Ultimate Games. Gra ukaże się w wersji na PC.

PKN Orlen planuje w ciągu najbliższych tygodni złożyć wniosek koncentracyjny ws. fuzji PKN Orlen z Grupą Lotos, zapowiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan w maju 2019 r. wyniosła ok. 38 mln zł i była 26% niższa r/r, podała spółka. W ujęciu narastającym sprzedaż Grupy Redan wyniosła ok. 195 mln zł i była niższa o ok. 12% r/r.

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę TXM wyniosła ok. 21 mln zł w maju 2019 r., co oznacza spadek o 33% r/r, podała spółka. W ujęciu narastającym sprzedaż wyniosła ok. 107 mln zł, tj. o 22% mniej niż w roku poprzednim.

Prezes Mercator Medical, Wiesław Żyznowski, kupił podczas sesji giełdowych 42 612 akcji spółki po średniej cenie 5,83 zł za akcję (zakres 5,66-6,01 zł) w maju. W kwietniu było to 5 000 akcji po średniej cenie 8,51 zł (zakres 7,91-9,4 zł). Łącznie oznacza to zakup ponad 47,6 tys. akcji za 291 tys. zł, podała spółka.

Lista graczy oczekujących na zakup wszystkich gier z grupy kapitałowej PlayWay, tzw. Steam Outstanding Wishlist, przekroczyła liczbę 5 mln, podała spółka.

Bloober Team NA - spółka zależna Bloober Team - ustaliła datę premiery gry tworzonej przez w oparciu o jeden z brandów posiadanych przez spółkę Lions Gate Entertainment Inc. na 30 sierpnia br., podała spółka. Gra będzie nosić tytuł "Blair Witch".

Wstępny plan restrukturyzacyjny Zakładów Mięsnych Henryk Kania (ZM Henryk Kania) zakłada m.in. prowadzenie rozmów z dostawcami w celu wznowienia dostaw i ustalenia cen w okresie ok. 1-2 tygodni, pozyskanie kapitału obrotowego w okresie 2-4 tygodni, wznowienie produkcji w okresie ok. 1-2 tygodni od momentu pozyskania kapitału obrotowego oraz osiągniecie dotychczasowych wolumenów w okresie ok. 3-6 miesięcy, podała spółka.

Judicael Tinss został powołany na stanowisko dyrektora operacyjnego (COO) w Serinus Energy, podała spółka.

InvestCapital LTD, jednostka zależna Kruk, oraz Getback Recovery S.R.L. z Rumunii zawarły umowę cesji wierzytelności, której przedmiotem jest nabycie portfela niezabezpieczonych wierzytelności za cenę 41,2 mln RON (ok. 37,4 mln zł), podał Kruk.

Miraculum zawarło z chińską spółką Zheijang Materials Industry Ecommerce strategiczną umowę współpracy w obszarze sprzedaży i dystrybucji produktów kosmetycznych Miraculum na terenie Chin. Intencją partnerów jest osiągnięcie obrotów handlowych w wysokości 1 mln USD w 2019 r., podało Miraculum.

Dostawy ropy naftowej - zgodnej z jakością kontraktową - rurociągiem "Przyjaźń" zostały wznowione, podały PKN Orlen i Grupa Lotos.

Odzyski GetBack w restrukturyzacji za kwiecień 2019 r. wyniosły: 23 435 304 zł, podała spółka.

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 1 174 988 014,98 zł na koniec maja, podała spółka. Miesiąc wcześniej ich wartość wynosiła 1 242 941 415,98 zł.

Techland zapowiada premierę gry "Dying Light 2" na wiosnę 2020 r., podała spółka.

CD Projekt ustalił datę premiery gry ,,Cyberpunk 2077" na 16 kwietnia 2020 r. i rozpoczyna przedsprzedaż tytułu, podała spółka.

Tagi: giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące