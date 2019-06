Przegląd informacji ze spółek

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) przystąpiła do listu intencyjnego podpisanego przez PKP Cargo oraz spółkę Wagony Świdnica Sp. z o.o., określającego wspólne przedsięwzięcie inwestycyjne tj. uruchomienie działalności polegającej na produkcji i naprawach wagonów do przewozów towarowych na potrzeby PKP Cargo, podała spółka.

W ramach ogłoszonego wezwania PKO Leasing nabył 11 244 402 akcji spółki Prime Car Management (PCM), co stanowi ok. 94,4% ogólnej liczby głosów na jej walnym zgromadzeniu, podało PCM, powołując się na zawiadomienie otrzymane od PKO Leasing.

Immofinanz nabywa od Ghelamco Group i Madison International Realty budynek biurowy Warsaw Spire Tower o łącznej powierzchni ok. 71 600 m2 za uzgodnioną wartość nieruchomości ok. 386 mln euro, podała spółka. Transakcja podlega zatwierdzeniu przez polski organ antymonopolowy. Oczekiwany przychód z najmu to ok. 19,6 mln euro rocznie.