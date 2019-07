Przegląd informacji ze spółek

Work Service podpisał umowę ze spółką celową Human Investors Kft., powołaną do obsługi sprzedaży spółki Prohuman 2004 Kft. działającej na rynku węgierskim, podał Work Service. W ramach umowy spółka celowa lub wskazany przez nią inny podmiot nabędą wszystkie udziały w spółce Prohuman należące do Work Service.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży VRG (d. Vistula Group) osiągnięte w czerwcu br. wyniosły ok. 89,8 mln zł i były wyższe o ok. 30,7% w skali roku, podała spółka. W okresie styczeń-czerwiec 2019 r. wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła ok. 484,5 mln zł i była wyższa o ok. 37,1% r/r.