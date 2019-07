Przegląd informacji ze spółek

ZKS Ferrum, spółka zależna Ferrum, ma zamówienie od Solbet Sp z o.o. na wykonanie autoklawów do produkcji betonu komórkowego, podało Ferrum. Wartość zamówienia wynosi ok. 33,8 mln zł netto.

Termin przyjmowania zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Primetech, ogłoszonym przez Famur 14 czerwca br., został wydłużony do 12 września z 5 sierpnia, podał Famur i Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie.

PERN planuje w tym roku ponad 500 mln zł na nowe inwestycje oraz blisko 100 mln zł na prace remontowe, podała spółka. To ponad dwa razy więcej niż w roku 2018.

Orlen Lietuva, litewska spółka z Grupy Orlen, miał 11,7 mln USD zysku EBITDA LIFO w II kwartale 2019 roku, w porównaniu do 30,7 mln USD rok wcześniej (spadek o 62%) oraz 16,9 mln USD zysku netto, wobec 27,5 mln USD rok temu (spadek o 39%), podała spółka.

Proteon Pharmaceuticals otrzymał dofinansowanie w wysokości blisko 12,3 mln zł na projekt, którego celem jest opracowanie i wprowadzenie na rynek nowoczesnych i innowacyjnych w skali światowej produktów przeznaczonych do ochrony ryb hodowlanych przed najgroźniejszymi patogenami bakteryjnymi, podała spółka.

Brewe Leasing uruchomił platformę Goldberg & Johnson, dedykowaną do inwestowania w projekty leasingowe. Inwestowanie odbywa się poprzez nabywanie kwitów dochodowych, poinformował prezes i twórca spółki Arkadiusz Mikłasz.

Strabag Real Estate ukończył i przekazał operatorowi pierwszy Motel One w Polsce, podał Strabag. Hotel z 333 pokojami znajduje się w Warszawie.

Asseco Poland zakończyło migrację klientów Orange Polska do dwóch nowych systemów bilingowych, przy jednoczesnym wyłączeniu poprzedniego, poinformowało Asseco. W trakcie migracji przeniesiono dane (w tym historyczne) kilkuset tysięcy abonentów z sektora B2B oraz kilkudziesięciu operatorów z rynku hurtowego, korzystających łącznie z 1 mln usług.

Dzięki podpisanym w lipcu umowom, flota transportowa spółki Orlen Paliwa z grupy kapitałowej PKN Orlen wzbogaci się do końca br. o 6 autocystern do transportu paliw płynnych (tj. oleju napędowego i oleju opałowego) oraz 42 naczepy-cysterny do przewozu gazu płynnego (LPG), podał Orlen.